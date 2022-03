Concorsi Sicilia, assunzioni a tempo indeterminato: bandi nuovi e in scadenza

Concorsi Sicilia 2022: per alcuni c'è ancora parecchio tempo a disposizione, per altri la scadenza è dietro l'angolo. Di seguito le opportunità da non perdere.

Concorsi Sicilia 2022: tra bandi recentemente pubblicati ed altri ormai in scadenza, si contano numerose opportunità lavorative. Quali, nel dettaglio? Di seguito le informazioni principali.

Bandi in scadenza

Azienda Ospedaliera “Garibaldi” di Catania

Figurano, tra tutte, anche allettanti offerte lavoro Catania. Gli interessati, tuttavia, dovranno affrettarsi: il bando in questione, relativo all’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione “Garibaldi” di Catania, scadrà il 20 marzo 2022.

È stato indetto, in particolare, un concorso pubblico, per titoli ed esami, volto alla copertura a tempo indeterminato di quattro posti di dirigente medico di Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza.

Per ulteriori informazioni si consiglia di consultare il testo integrale del bando.

Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa

All’interno della stessa Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 18 febbraio 2022 si scova un altro interessante bando.

Anche l’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa assume:previsto conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore di struttura complessa UOC Pediatria di Ragusa.

Anche in questo caso il termine riservato alla presentazione delle domande è fissato per il 20 marzo 2022.

Per ulteriori informazioni si consiglia di consultare il testo integrale del bando, presente anche all’interno del sito aziendale www.asp.rg.it, sezione Bandi e Concorsi.

Concorsi Sicilia 2022: ultimi bandi pubblicati

Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo

Tra i più nuovi concorsi Sicilia spicca quello pubblico, per titoli ed esami, indetto dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo. Si assumono, a tempo pieno ed indeterminato, cinquantaquattro programmatori (categoria C).

La relativa domanda di partecipazione dovrà essere inviata, esclusivamente in via telematica, entro e non oltre il prossimo 10 aprile 2022.

Occorrerà, nello specifico, utilizzare l’apposita applicazione informatica disponibile sul sito internet dell’ASP (www.asppalermo.org – sezione concorsi) e seguire attentamente le istruzioni formulate dal sistema informatico.

Per ulteriori informazioni si consiglia di consultare il testo integrale del bando, anche scaricabile dal sito ufficiale dell’ASP di Palermo.

Azienda Ospedaliera “Garibaldi” di Catania

L’ultimo bando di concorso menzionato compare all’interno della Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 2022.

Anche l’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e Alta Specializzazione “Garibaldi” di Catania cerca personale, da assumere a tempo indeterminato. È indetto, nello specifico, un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di dirigente medico di Chirurgia pediatrica.

Per presentare domanda di partecipazione resta ancora qualche settimana: il termine è fissato per il 14 aprile 2022.