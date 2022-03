Meteo Sicilia, ancora clima instabile: anche a Catania torna la pioggia

Meteo Sicilia ancora instabile? Nei prossimi giorni due masse d'aria di diversa natura si fronteggeranno: ciò provocherà piogge anche al Sud. Le previsioni.

Meteo Sicilia: questo marzo continuerà a riservare un clima instabile, sia nell’Isola che in altre Regioni d’Italia.

Secondo quanto riportato da IlMeteo.it, l’Italia sarà stretta tra due cicloni: “un ciclone sull’Algeria e un ciclone sull’Ucraina, intervallati dall’anticiclone nordafricano che si erge, storto, sull’Italia”.

Si fa riferimento ad una configurazione ad “Omega inclinata”: la linea immaginaria che collega i due cicloni correrà da Sud- Ovest verso Nord-Est. Cosa provocherà tale schema? Come esplicitato dagli esperti, l’aria calda ed umida algerina e quella polare sull’Ucraina si contrasteranno, seppur a distanza: di fatto queste risultano separate da una linea di confine che attraversa proprio l’Italia.

Le temperature in Italia

Si assisterà a variazioni di temperature rilevanti ma inconsuete. I gradi oscilleranno dai 22 di Bolzano ai -8 C a 1500 metri in Calabria. Le conseguenze legate alla presenza di queste due masse d’aria non sono finite qui: per via di queste in Sardegna e, più in generale, al Sud tra venerdì e sabato si assisterà a precipitazioni. Queste potrebbero risultare anche particolarmente intense.

Meteo Sicilia: le previsioni per i prossimi giorni

E per quanto riguarda il Meteo Sicilia? Domani, giovedì 17 marzo, i cieli saranno coperti da nubi un po’ ovunque. Secondo IlMeteo.it, anche a Catania il cielo sarà coperto: il termometro, comunque, oscillerà tra i 10 e i 15 gradi.

Venerdì nubi caratterizzeranno tutte le province dell’Isola. Nel Catanese, nel Messinese e nel Siracusano sono attese anche piogge, più o meno deboli.

A Catania, tuttavia, le temperature dovrebbero risultare ancora miti: previsti tra i 12 e i 15 gradi.

Sabato 19 marzo, infine, la pioggia dovrebbe arrivare in quasi tutta la Sicilia: solo nel Palermitano sono attese soltanto “nubi sparse”.

E a Catania? Per il capoluogo etneo e la relativa provincia le previsioni non sono delle migliori. Per questo sabato, e soprattutto nel corso del pomeriggio, è attesa pioggia. Risulteranno in calo anche le temperature: il termometro dovrebbe registrare tra gli 11 e i 13 gradi.