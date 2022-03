Ora legale 2022: ecco quando spostare le lancette

Ora legale 2022: anche quest'anno le lancette tornano avanti di un'ora. Ecco quando si verificherà l'evento del cambio d'orario.

Ora legale 2022: quando avverrà il cambio di orario? Nonostante si discuta sull’abolizione, anche quest’anno ci sarà il passaggio dall’ora solare all’ora legale per sfruttare al massimo le ore di luce. In Italia, data la posizione del nostro Paese, il vantaggio derivante dal cambio dell’ora è rilevante sia dal punto di vista economico che ambientale.

Ora legale 2022: la data

Come ogni anno, in primavera, le giornate iniziano ad allungarsi e si avvicina anche il momento di spostare le lancette in avanti di un’ora.

Nello specifico, il passaggio dall’ora solare all’ora legale avverrà nella notte tra sabato 26 marzo e domenica 27 marzo. Alle due si dovrà portare la lancetta avanti di un’ora. Dormiremo un’ora in meno ma le giornate si allungheranno e la bella stagione sarà sempre più vicina.

L’ora legale 2022resterà in vigore fino al 30 ottobre 2022, quando ci sarà poi un ritorno all’ora solare, con le lancette che torneranno indietro.

I problemi di salute

Per alcune persone il cambio di orario comporta dei disturbi fisici. Alcuni, infatti, lamentano leggeri disturbi come emicrania, insonnia o alterazioni d’appetito.

Questi disturbi sono da attribuire all’alterazione del ciclo sonno-veglia. Il fisico e l’organismo impiegano, infatti, alcuni giorni ad adattarsi al cambio dell’ora.

Alcuni disturbi di attenzione sono stati rilevati anche nei più piccoli.

L’ora legale verrà abolita?

Da tempo si parla di abolire il cambio dell’ora ma l’Italia ha ancora deciso di mantenerlo.

A chiedere all’Unione Europea di rinunciare all’ora solare sono stati soprattutto i Paesi nordici, secondo cui spostare le lancette un’ora avanti prima dell’estate e un’ora indietro prima dell’inverno, causerebbe, come accennato in precedenza, alcuni problemi allo stato psico fisico delle persone e alla salute. Da tempo, infatti, si sta ragionando a livello europeo sull’abolizione del passaggio dall’ora solare a quella legale.

In tantissimi sembrano essere d’accordo e, infatti, una consultazione online, svoltasi dal 4 luglio al 16 agosto 2018 con l’adesione record di 4,6 milioni di cittadini europei, aveva mostrato che l’85% degli intervistati è favorevole all’abolizione del cambio dell’ora semestrale. Nulla, però, è stato fatto.