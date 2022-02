Caro voli, prezzi folli per rientrare in Sicilia a Pasqua: quanto pagheranno i fuorisede

Il Governo allenta gradualmente le restrizioni volte a contenere la diffusione del Coronavirus ma un altro ostacolo si interpone tra i fuorisede e il tanto desiderato rientro a casa in occasione della Pasqua: i prezzi dei biglietti aerei, nettamente più alti. Attualmente quanto costa tornare in Sicilia? Di seguito le tariffe riservate da alcune compagnie aeree.

Per i più Pasqua è un evento ancora lontano. Per i più, ma non per tutti. Chi abita fuori dalla Sicilia ed ambisce a trascorrere uno dei momenti più importanti dell’anno insieme ai propri cari è costretto ad organizzarsi con largo anticipo per evitare di spendere una fortuna. È già tardi? Quel che è certo è che i siti delle diverse compagnie aeree testimoniano già un netto aumento dei prezzi dei voli a ridosso di questa festività. Di seguito alcuni esempi.

Ryanair

Niente più delle cifre riportate online raccontano quel che può divenire un vero e proprio disagio per chi è nato in Sicilia ma lavora o studia altrove.

Si parta da Ryanair, compagnia low-cost tra le più celebri. Con questa quanto si spenderà per viaggiare da Milano Malpensa a Catania? Prenotando adesso, ben un mese e mezzo prima, un volo per il giorno prima della domenica di Pasqua (sabato 16 aprile) si potrà al massimo riuscire a prendere un biglietto a €57,74. Si fa riferimento, tuttavia, all’ultimo volo della giornata: gli altri superano tutti i 100 euro, e possono persino raggiungere i €273,94.

E se si cambiasse data? La tratta Milano Malpensa-Catania più “economica” per giorno 15 aprile costa al momento €114,94.

Più fortunati risultano essere i palermitani residenti a Milano: per questi siciliani un improvviso ritorno a casa , il 16 aprile, può costare anche €81,39.

Per risparmiare occorrerebbe partire lo stesso giorno di Pasqua, il 17 aprile: un’opzione, questa, non ottimale per chi desidera passare più tempo possibile con chi ama.

Un’altra città scelta da numerosissimi siciliani è Torino. Ryanair, al momento, riserva a chi desidererebbe rientrare a Catania soltanto due voli per sabato 16 aprile: per pagare un biglietto meno di 58 euro si dovrà, tuttavia, fare le ore piccole. Prezzi più alti si indicano per giorno 15 aprile: in questo specifico caso un solo volo può costare anche €174,89.

EasyJet

Chiunque fosse interessato a viaggiare sborsando relativamente poco non potrà limitarsi a consultare i voli di una sola compagnia. Ma cosa riservano le altre? Con EasyJet le tratte Milano Malpensa-Catania per sabato 16 febbraio attualmente oscillano tra i 59,49 e i 121,49 euro.

Considerevoli difficoltà spettano a chi partirebbe, lo stesso giorno, dall’Aeroporto internazionale di Venezia-Marco Polo. Di fatto si può arrivare a Catania con €155,53 ma impiegando ben 23 ore e 20 minuti: di fatto è previsto uno scalo all’Aeroporto di Berlino Brandeburgo, da dove si ripartirà per Catania 18 ore e 45 minuti dopo il primo volo.

L’altro volo a disposizione, anch’esso con scalo presso lo scalo parigino di Charles de Gaulle, costa il doppio: €331,22 per quasi un totale di 13 ore fuori casa.

Anche chi vive a Roma sarà costretto ad affrontare lunghi e costosi spostamenti: i collegamenti tra la capitale e il capoluogo etneo per il sabato già citato costano ora tra i 198,71 e i 243,27 euro e possono durare anche 20 ore e 35 minuti. I viaggiatori dovranno sapere che i due voli messi a disposizione prevedono stop in altri scali europei.

Non le restrizioni anti-Covid ma voli fino a €307,83 freneranno gli obiettivi di chi avrebbe voluto volare da Roma a Catania già venerdì 15 aprile, magari dopo un’estenuante settimana di lavoro o studio.

Wizz Air

Anche chi sceglie Wizz Air, compagnia ungherese a basso costo, dovrà accantonare l’idea felice di un acquisto a €4,99.

In merito allo stesso 16 aprile, il sito riferisce di un solo volo Torino-Catania, diretto, a €109,99. Con 10 euro in più si può partire un giorno prima.

Meno cara la tratta Verona-Catania che costa, al momento, €79,99,

I voli di ritorno

È chiaro che ulteriore denaro andrà speso per tornare, alla fine delle brevi vacanze, al Nord. E, molto spesso, i biglietti di ritorno costano persino più di quelli d’andata. Per citarne alcuni: