Nasce la “Carta Giovani Nazionale”, sconti dai 18 ai 35 anni: come ottenerla

Carta Giovani Nazionale: vantaggi in arrivo per i giovani dai 18 ai 35 anni. Sconti e promozioni in diversi ambiti, dalla cultura alla cura della persona.

Carta Giovani Nazionale: è arrivata la nuova iniziativa promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, rivolta a ben 11 milioni di giovani italiani, che grazie ad essa potranno ricevere scontistiche e accessi agevolati a un range molto ampio di beni, da quelli culturali fino alla cura della persona. Ma a quale fascia d’età è rivolta? E come si potrà ottenere?

Carta Giovani Nazionale: a chi spetta

La nuova iniziativa governativa si rivolge ai giovani cittadini italiani compresi nella fascia d’età tra i 18 e i 35 anni: come spiegato dal sito IO, “consente di ottenere agevolazioni per accedere a beni e servizi di carattere culturale, sportivo e legato al benessere, ed è valida online e su tutto il territorio nazionale”.

Per la fascia d’età 18-30, inoltre, la Carta offre ulteriori vantaggi: il sito governativo spiega infatti come “aderisce al circuito EYCA (European Youth Card Association)“. Di conseguenza, si potranno “ottenere sconti e agevolazioni su attività culturali, negozi, trasporti, ristorazione e alloggio anche nei paesi europei aderenti al circuito”, vantaggio che scadrà automaticamente il giorno del compimento del trentunesimo anno.

Carta Giovani Nazionale: come ottenerla

Se, dunque, si appartiene alla fascia d’età compresa tra i 18 e i 35 anni, si potrà ottenere la carta semplicemente richiedendola online, o tramite app IO: sarà necessario accedere con SPID o con la carta d’identità elettronica. Una volta identificati dall’applicazione, dirigendosi verso il portafoglio IO, tramite il tasto “aggiungi” potrà essere scelta la Carta alla sezione “Sconti, bonus e altre iniziative”. Una volta completati i passaggi, se rientranti nella fascia d’età interessata dall’iniziativa del Governo, la Carta sarà attivata e visualizzabile nel portafoglio.

Una volta ottenuta la carta, andando alla sezione riguardante i dettagli sarà possibile visualizzare la lista degli esercenti e delle istituzioni aderenti all’iniziativa. Qualora ci si trovi presso uno degli aderenti, bisognerà mostrare la carta, così da aver applicato lo sconto; per gli acquisti online, invece, occorrerà copiare il codice e incollarlo nella sezione dedicata dall’esercente, passaggio che potrà essere saltato nel caso di esercenti online che applicano l’iniziativa ma non richiedono sconti. Per maggiori informazioni, si rimanda al sito IO.