Green Pass falsi, scoperta rete in Sicilia: certificazioni a 300 euro

Scoperta un'organizzazione criminale in Sicilia: producevano e vendevano Green Pass falsificati, funzionanti come veritieri, in tutta Italia, da Nord a Sud, a prezzi da capogiro. Un blitz della polizia giudiziaria ha portato al sequestro dei certificati e all'arresto dei falsificatori.

Ben 300 euro per un Green Pass falsificato, con la possibilità di uno “sconto famiglia” qualora se ne chiedessero di più. Questo è il listino prezzi da capogiro scoperto durante un maxiblitz della polizia giudiziaria, disposto dalla procura di Termini Imerese, che ha portato a bloccare una rete di falsificatori che commerciavano false certificazioni verdi.

Gli indagati, che dopo il blitz delle forze dell’ordine ammontano a 25, vendevano certificazioni verdi personalizzate, in grado di essere riconosciute come veritiere al momento del controllo: dall’organizzazione, con la quale si trattava via Telegram, veniva assicurata, a fronte del pagamento, spesso in criptovaluta, e della copia della propria tessera sanitaria, una certificazione “rafforzata”, dunque, di terza dose.

Se gli indagati sono stati scoperti nel Palermitano, a Termini Imerese, la polizia giudiziaria è risalita anche ai compratori delle false certificazioni, situati in ben 15 province italiane, da nord a sud: Aosta, Cremona, Roma, Lucca, Caltanissetta, Cosenza, Bologna, Agrigento, Bari, Palermo, Olbia, Treviso, Venezia, Salerno, Mantova.

Ciò ha dato vita ad una ventina di perquisizioni, che hanno permesso il sequestro delle certificazioni verdi false e non solo: ben trenta dispositivi informatici dove erano conservati, in formato digitale, i certificati. In seguito al maxiblitz, sono proseguite le indagini: adesso si lavora sui telefoni e su alcuni dei conti correnti utilizzati per il transito dei pagamenti ottenuto all’acquisto dei falsi certificati verdi.