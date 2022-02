ULTIM’ORA – Chiuso l’Aeroporto di Catania: violenta eruzione sull’Etna

Aeroporto di Catania chiuso al traffico: in orso una violenta eruzione sull'Etna: voli in partenza e in arrivo dirottati e cancellati.

A causa dell’attività eruttiva dell’Etna, lo spazio aereo dell’Aeroporto di Catania è al momento inibito al traffico. Con una comunicazione alle 13:30, l’aeroporto comunica che la situazione rimarrà invariata fino a ulteriori aggiornamenti.

Nessun volo, quindi, potrà atterrare o decollare. Per info sui voli dirottati o cancellati, rivolgersi alle compagnie aeree o di verificare la situazione in tempo reale sul sito www.aeroporto.catania.it.

In aggiornamento…