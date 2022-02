Catania, chiuse tre discoteche in centro: violate normative anti Covid

A Catania, i Carabinieri del Nas hanno chiuso tre discoteche: nei locali non era stato limitato l’accesso della clientela.

I Carabinieri del Nas di Catania, con l’aiuto dei colleghi della Compagnia di Piazza Dante, hanno chiuso tre locali di Catania a causa della violazione delle regole per limitare i contagi da Covid-19.

I controlli sono stati effettuati in alcune discoteche del centro storico, nello specifico site in via Raffineria ed in via Simeto: i militari hanno verificato a campione il possesso del super green pass, riscontrando così che in tre discoteche non era stato limitato l’accesso della clientela.

Al momento del controllo all’interno dei tre locali, infatti, era presente un numero di persone maggiore rispetto alla percentuale del 50% consentita: in particolare, in due dei locali sono state trovate rispettivamente 348 e 286 persone rispetto alle 90 e alle 70 consentite dalla normativa in vigore.

I militari hanno dunque sanzionato i titolari delle discoteche, per una somma complessiva di 1.200 euro, nonché con la chiusura immediata temporanea dell’attività per un giorno.