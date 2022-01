Stasera in Tv: “Quando le mani si sfiorano” e “Harry Potter e il Calice di fuoco”

Serata libera? Perché non guardare un film in tv, o ancora meglio al cinema? Di seguito le proposte della redazione LiveUnict.

Doc Nelle tue mani – L’attenzione [Rai 1, ore 21.25]: Doc è in competizione con il nuovo primario e per questo corre diversi rischi, tuttavia ne approfitta per aiutare Agnese, che ha dovuto lasciare l’incarico di direttore sanitario e tornare a fare il medico.

Quando le mani si sfiorano [Rai 2, ore 21.20]: Nella Germania nazista del 1944, Leyna, la figlia mulatta di una donna tedesca e di un uomo di colore, inizia una relazione con Lutz, un soldato che deve partire per un campo di lavoro.

Il disertore [Rai 3, ore 21.20]: Nel 1944, durante l’ultima estate della guerra, il soldato Walter Proska parte per il fronte orientale ed incontra Wanda. I due si innamorano, ma la ragazza scende dal treno mentre i soldati controllano i vagoni. Infine, Walter viene assegnato ad una piccola unità a Rokitno.

Harry Potter e il Calice di fuoco [Italia 1, ore 21.20]: Nel suo quarto anno ad Hogwarts, Harry Potter viene selezionato dal Calice di fuoco per rappresentare la sua scuola al torneo di TreMaghi, in cui le varie scuole di magia si sfidano in gare di magia, facendo arrabbiare Ron, il suo migliore amico. Durante una delle varie prove, però, si presenta Lord Voldemort…

Cinema Catania: la programmazione

Infine, per chi preferisce guardare un bel film direttamente sul grande schermo, cinema Catania offre una serie di film. Di seguito la programmazione di stasera: