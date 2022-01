Scuola in Sicilia, Musumeci: “Niente Dad in zona arancione”

Niente Dad in Sicilia se un comune si trova in zona arancione. Di seguito la nuova ordinanza del Presidente della Regione Nello Musumeci.

Il Presidente della Regione Nello Musumeci dopo aver pubblicato l’ordinanza che prevede lo stop del super Green pass per attraversare lo stretto di Messina, ha annunciato anche che a partire da domani sarà abrogato anche l’articolo 2, ovvero quello che riguardava la Dad in zona arancione.

La norma nazionale concede deroghe per la presenza a scuola solo ai comuni in zona rossa. L’art. 2 della precedente ordinanza di Musumeci diceva che nei territori dichiarati zona rossa o arancione e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta al rischio estremamente elevato di diffusione del covid-19, previo parere dell’Asp, il sindaco può adottare provvedimenti di sospensione totale o parziale delle attività didattiche con conseguente adozione della Dad.