Stasera in TV in onda: “Io sono leggenda” e “Gran Torino”

Fine settimana pesante? La redazione vi consiglia dei film e dei programmi da non perdere assolutamente stasera in tv e la programmazione giornaliera al cinema.

The Voice Senior 2022 [Rai 1, ore 21.25]: Seconda stagione del programma condotto da Antonella Clerici, lo show è dedicato ai cantanti over 60 pieni di talento, che cercheranno di conquistare i giudici: Orietta Berti, Loredana Bertè, Clementino e Gigi D’Alessio.

Io sono leggenda [Mediaset20, ore 21.04]: Un virus nato da una ricerca sul cancro si propaga rapidamente, e trasforma gli esseri umani in mostri. A New York l’unico a non essere contagiato è Robert Neville che col suo cane Sam combatte contro i mostri e cerca di trovare una cura.

Gran Torino [Iris, ore 21.00]: Un veterano della guerra di Corea pieno di odio verso gli immigrati, cerca di aiutare un ragazzo asiatico a non finire nei guai.

Cinema Catania – Sono tanti i nuovi film in uscita da non perdere assolutamente a Catania. Un’alternativa allo schermo televisivo, senza dubbio di grande fascino.

, un film di Manetti che propone sotto forma cinematografica le avventure del personaggio creato dalle sorelle Giussani. Per chi ama l’horror invece è uscito giorno 13 gennaio Scream il film è di Matt Bettinelli -Olpin e Tyler Gillet, la trama racconta i misteri che avvengono nella città di Ghostface.

Un film per tutti invece è senza dubbio Una famiglia vincente, la regia del film è affidata a Reinaldo Marcus Green, nel cast troviamo Will Smith nel film, impressiona il ruolo di un padre che fa di tutto per trasformare le figlie in due atlete perfette.