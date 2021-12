Covid, la Sicilia sfiora i 4 mila casi: oltre 800 contagi a Catania

Coronavirus Sicilia: si registrano oggi quasi 4 mila casi nell'Isola, oltre 800 solo a Catania. Ecco i dati dell'ultimo bollettino del Ministero della Salute.

Sono 3.963 i positivi registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. È quanto si legge nel bollettino ufficiale, pubblicato dal Ministero della Salute, dove ogni giorno vengono riportati i casi di infezione comunicati dalle singole regioni.

Covid Sicilia: il bollettino del 30 dicembre

Sebbene le prime dosi siano in aumento, nell’Isola il Covid continua a crescere, anche a causa della variante Omicron e degli assembramenti in occasione delle festività natalizie.

I decessi delle ultime 24 ore sono 17, per un totale di 7.498 vittime dall’inizio della pandemia. I guariti di oggi sono, invece, 1.346 per un totale di 321.681. Preoccupa, tuttavia, l’incremento degli attuali positivi che, oggi, crescono di 2.718 unità per un totale di 37.946 in tutto in questo momento.

I dati delle province

Palermo: 95.456 (765)

(765) Catania: 94.410 (846)

(846) Messina: 45.401 (651)

(651) Siracusa: 29.705 (280)

(280) Trapani: 24.905 (438)

(438) Ragusa: 22.411 (204)

(204) Caltanissetta: 21.754 (273)

(273) Agrigento: 21.479 (364)

(364) Enna: 11.604 (260)

Oltre 120 mila casi in Italia

In Italia, la situazione peggiora: sono 126.888 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. L’incremento di attuali positivi è di 104.598 unità: di conseguenza, nella Penisola ci sono attualmente 779.463 attuali positivi. I decessi sono stati oggi 156.