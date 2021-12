Sicilia, tornano i fuorisede: molti i positivi al Covid rientrati dal Nord Italia

Sono tanti i siciliani che studiano e lavorano lontano dalla Sicilia ma che qui stanno tornando in vista delle festività: molti, provenienti dal Nord Italia, risulterebbero positivi al Coronavirus.

In vista del Natale, in questi ultimi giorni stanno rientrando in Sicilia numerosi studenti e lavoratori fuorisede: secondo quanto riportato da Il Giornale di Sicilia, questi sarebbero oltre 70 mila.

Molti dei soggetti provenienti dal Nord della Penisola, però, risulterebbero positivi al Coronavirus: una realtà emersa anche grazie ai controlli in porti ed aeroporti e confermata da Renato Costa, Commissario all’emergenza Covid della Città metropolitana di Palermo, allo stesso Giornale di Sicilia.

“Chi si sottopone ai tamponi in aeroporto, noi diamo questa possibilità, e proviene da Lombardia e Piemonte, in molti casi risulta positivo – ha dichiarato il Commissario Costa -. Il tracciamento c’è ma non deve mai mancare la precauzione e lo scrupolo da parte di chi vuole passare un Natale in tranquillità”.

Il problema non riguarderebbe soltanto Palermo ma anche Catania. Quest’ultima detiene da tempo il triste primato di provincia con più contagi giornalieri: si pensi che il solo bollettino di ieri, 20 dicembre, riferiva di 249 nuovi casi.