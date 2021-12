Sicilia, tragico incidente in tangenziale: morta una donna e tre feriti

Ennesimo incidente mortale in Sicilia: stavolta la vittima è una donna di 68 anni.

Ancora un incidente mortale in Sicilia. Nello specifico, lo scontro è avvenuto sulla tangenziale della A18 Messina-Catania e pochi metri prima della galleria Spadafora.

Per via di un tamponamento è deceduta una donna di 68 anni. Sono, inoltre, rimaste ferite altre tre persone: le loro condizioni non sarebbero gravi. I veicoli coinvolti sono stati due in tutto.

La strada è stata prima chiusa per permettere l’intervento dei soccorsi e poi è stata riaperta su una sola corsia.

La dinamica dell’incidente

La vittima avrebbe occupato il posto passeggero ed è stata sbalzata fuori dall’abitacolo finendo contro il guardrail. La donna è deceduta sul colpo.