Coronavirus Sicilia, in tre province registrati 0 contagi: il bollettino

Il Ministero della Salute ha pubblicato i dati con i nuovi positivi al covid in Italia. Di seguito la situazione nelle province siciliane.

Il Ministero della Salute ha reso noti i nuovi contagi da coronavirus nelle ultime 24 ore. In Italia si contano 16.213 nuovi positivi e 137 decessi. In Sicilia, i casi sono in calo, infatti, sono stati registrano 608 casi nelle ultime 24 ore e 6 decessi. Tuttavia, i contagi da covid-19 ammontano a 21.068 positivi.

I dati per provincia