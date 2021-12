Milo, omaggio a Franco Battiato e Lucio Dalla: c’è un presepe con i due artisti

Il presepe realizzato dalla Pro Loco di Milo in omaggio a due grandi artisti come Lucio Dalla e Franco Battiato potrà essere ammirato ancora per pochi giorni.

Nei scorsi giorni è stato inaugurato il presepe dedicato a Franco Battiato e Lucio Dalla, all’interno del Museo virtuale di Milo. L’allestimento sarà mantenuto fino al 6 gennaio 2022.

Il presepe è stato creato dalla Pro Loco di Milo per omaggiare questi due artisti, legati al Comune ai piedi dell’Etna.

Viene riprodotta la Piazza Belvedere: qui si stagliano le miniature dei due indimenticabili cantautori. Lucio Dalla è rappresentato come seduto al pianoforte, con lo sguardo rivolto verso il mare, mentre Franco Battiato in piedi, rivolge lo sguardo verso l’Etna.

Questa non è altro che la riproduzione in scala della statua di bronzo, in fase di realizzazione, che verrà collocata entro la prossima estate nella piazza centrale dello stesso Comune di Milo.