Meteo Catania, nel weekend cielo coperto ma temperature alte: le previsioni

Meteo Catania: questo cosa riserverà ai cittadini in questo weekend di novembre? Di seguito le previsioni per la città nel dettaglio, giorno per giorno.

Meteo Catania: previsioni per questo weekend? Il ciclone “Poppea” punta la Penisola e pilota una perturbazione che bagnerà principalmente il Centro-Sud e lasciando “tranquilla” la Sicilia, che però registrerà comunque generalmente temperature un po’ più rigide. Proprio sul litorale etneo, secondo quanto riportato da ilMeteo.it, nelle giornate di oggi e di domani sono previste piogge deboli e schiarite, con venti moderati che sabato presenteranno un’intensità di 21 km/h e possibili raffiche fino a 33 km/h.

Per la città di Catania, le piogge sono previste in particolar modo per la giornata di oggi, venerdì 5, lasciando il cielo coperto di nubi sabato 6. Previste, infine, schiarite per domenica 7 novembre. Le temperature in generale si attesteranno intorno ai 20 C° e i venti non saranno particolarmente intensi.

Dopo le allerte meteo “rosse” ed “arancioni” susseguitesi nel corso della scorsa settimana, nel nuovo bollettino diramato dalla Protezione Civile Regionale la Sicilia appare completamente colorata di verde.

Meteo Catania: le previsioni per il weekend

Dopo aver tratteggiato, più in generale, la situazione del meteo Sicilia scopriamo cosa succederà, più nel dettaglio, a Catania. Di seguito le previsioni per i prossimi giorni.

Venerdì 5 novembre

Secondo IlMeteo.it, la mattinata di oggi prevede piogge e schiarite, mentre rovesci deboli sono attesi nel pomeriggio, con temperature che si aggireranno intorno ai 24 C° e un tasso di umidità del 74%. La serata invece sarà velata da nuvole senza però l’attesa di acqua. Il vento soffierà da Est-Sud-Est con una intensità media di 6 km/h e raffiche fino a 20 km/h.

Sabato 6 novembre

Un sabato decisamente privo di sole quello atteso per domani. La giornata sarà interamente coperta da nubi e le temperature toccheranno appena i 23C° con vento da Est a 20 km/h e raffiche fino a 30 km/h. Non sono previste piogge.

Domenica 7 novembre

Previste mattinata di domenica. Il cielo si presenterà sereno, con una temperatura mite attorno ai 23C° e un vento moderato. Il pomeriggio sarà poco nuvoloso e la sera sarà velata dalle nuvole, senza però prevedere piogge che probabilmente faranno il loro ingresso all’inizio della prossima settimana.