“Italia all’Opera”: Catania e il Teatro Bellini protagonisti su Rai 2

Catania ancora protagonista del piccolo schermo e, più in particolare, di Rai2: si racconterà di Vincenzo Bellini e del teatro a lui dedicato.

Catania torna a far parlare di sé sugli schermi televisivi. In particolare, il Teatro Massimo Vincenzo Bellini sarà uno dei protagonisti assoluti dei palinsesti di domani, 6 novembre 2021. Di fatto la trasmissione “Italia all’Opera”, in onda alle 22:40 su Rai 2, porterà gli amanti delle bellezze d’Italia all’interno dello storico teatro del capoluogo etneo.

La puntata sarà presentata da Alessio Boni, al quale spetterà il compito di raccontare Catania e di Vincenzo Bellini, accompagnato dai brani della famosissima opera Norma. Si ricorda che il programma è di Giovanna Ciorciolini, Stefania Bove, mentre la regia è di Fabio Vannini.

Realizzato da Rai 2 e Rai Cultura in collaborazione on la Regione Siciliana, il programma non potrà che stupire catanesi e non.