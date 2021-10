Lavoro Catania, Lidl e Mediaworld assumono: le posizioni aperte

Lavoro Catania: nuove posizioni lavorative sono state aperte presso Pandora, Mediaworld e Lidl. Quali sono i requisiti richiesti ai candidati?

Lavoro Catania: se si è alla ricerca di un nuovo impiego, è opportuno non farsi sfuggire queste nuove offerte di lavoro. Grandi aziende come Pandora, Lidl e Mediaworld, infatti, sono alla ricerca di nuovo personale da aggiungere al proprio organico: ma quali sono le posizioni aperte? E quali i requisiti richiesti ai candidati?

Lavoro Catania: Pandora

La nota marca di gioielli Pandora è alla ricerca di nuovi Sales Associates da inserire part-time, visto l’arrivo del Natale, negli stores catanesi dei centri commerciali Centro Sicilia, Katane ed Etnapolis, e in negozio a Catania. Cosa viene richiesto ai candidati?

capacità di comprensione e lettura dei principali indicatori legati alle vendite e alla soddisfazione del cliente;

dei principali indicatori legati alle vendite e alla soddisfazione del cliente; conoscenza delle operazioni di cassa e di inventario ;

; una minima esperienza pregressa in un ruolo di vendita o di assistenza alla clientela.

I candidati andranno inseriti per un monte ore totale di 20 ore a settimana. Per maggiori informazioni e per candidarsi, si rimanda al sito di Pandora, alla sezione Careers.

Addetti vendita/logistica per Mediaworld

La nota catena di forniture elettroniche Mediaworld è alla ricerca di addetti alla vendita/logistica per gli stores denominati “Catania 1” e “Catania 2”. I requisiti richiesti, come spiegato dagli stessi datori di lavoro, sono:

passione per la vendita e attitudine al problem solving ;

; ottime doti di comunicazione e di relazione con il cliente;

e di relazione con il cliente; flessibilità , disponibilità e approccio proattivo;

, disponibilità e approccio proattivo; forte spirito di squadra.

Ai candidati, se assunti, viene offerto un contratto part-time, a tempo determinato e con disponibilità a lavorare su turni e nei weekend. Anche per queste offerte di lavoro, si rimanda alla sezione “Lavora con noi” del sito ufficiale di Mediaworld.

Le posizioni aperte in Lidl

Per quanto riguarda infine la catena di supermercati Lidl, Lavoro Catania offre tre posizioni per figure da inserire nel personale della sede regionale situata in Contrada Cubba, a Misterbianco. Si ricercano:

un Real Estate Development Manager, per la cui figura vengono richiesti, tra gli altri requisiti, la laurea di indirizzo tecnico (Architettura, Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale, Ingegneria Civile o Edile) o economico gestionale (Economia o Ingegneria Gestionale) ed esperienza pregressa in ruolo analogo;

per la cui figura vengono richiesti, tra gli altri requisiti, la laurea di indirizzo tecnico (Architettura, Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale, Ingegneria Civile o Edile) o economico gestionale (Economia o Ingegneria Gestionale) ed esperienza pregressa in ruolo analogo; un Capo Filiale/Store Manager , per la cui posizione sono richiesti, tra l’altro, la laurea a indirizzo economico ed esperienze pregresse nella gestione delle risorse;

, per la cui posizione sono richiesti, tra l’altro, la laurea a indirizzo economico ed esperienze pregresse nella gestione delle risorse; infine, un Capo Area/Area Manager, al quale vengono richiesti una laurea ad indirizzo economico-gestionale ed esperienza pregressa nella gestione e nel coordinamento del personale preferibilmente nel settore della Grande Distribuzione Organizzata.

Tutti e tre i contratti sono a tempo indeterminato. Si segnalano inoltre i due Graduate Program “Generazione Talenti Vendite” per la Sicilia Occidentale ed Orientale, per i quali viene offerto un contratto a tempo determinato da un anno. Per questo programma, infine, viene richiesto ad ogni singolo candidato: