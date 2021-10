Poste Italiane assume su tutto il territorio nazionale: le posizioni aperte

Poste Italiane assume su tutto il territorio nazionale per essere formato per diventare consulente finanziario. Di seguito le informazioni su come partecipare.

Poste Italiane ha lanciato una nuova offerta di lavoro su tutto il territorio italiano. La posizione lavorativa aperta su tutto il territorio è per diventare Consulente Finanziario in tutta Italia.

La candidatura, è possibile inviarla tramite l’apposita sezione dedicata al lavoro sul sito di Poste italiane e se si supererà il processo di selezione si verrà assunti con un contratto di apprendistato professionalizzante e coinvolto in percorsi di affaticamento e formazione che aiuteranno il candidato a sviluppare le competenze trasversali e tecnico-specialistiche.

Poste Italiane specifica che il candidato ideale è colui che è in possesso di una laurea con ottime capacità di comunicazione e di relazione. Inoltre, il requisito fondamentale è che si deve conoscere l’utilizzo del pacchetto Office.

È possibile inviare la propria candidatura entro il 31 dicembre 2021