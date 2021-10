Meteo Catania, forti piogge in corso: richiesto intervento dei Vigili del Fuoco

A causa dei forti danni causati dalla tempesta che si sta abbattendo su Catania e provincia nelle ultime ore, è stato richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco. Gli ultimi aggiornamenti.

Su tutto il territorio di Catania e provincia sono in corso forti piogge, tuoni e fulmini. Difatti, le previsioni meteo parlavano chiaro in merito a tale situazione. Infatti, per la giornata di oggi erano attesi temporali. La città di Catania, infatti, è stata colpita da una bomba d’acqua e da trombe d’arie che hanno distrutto e fatto cadere alcuni alberi del centro storico, danneggiando anche un candelabro di Piazza Università.

Tuttavia, la situazione è la medesima anche nei paesi limitrofi, e le forti piogge hanno causati danni richiedendo l’intervento dei Vigili del Fuoco. Infatti, quest’ultimi sono intervenuti a causa di alberi pericolanti, dissesti statici e allagamenti che hanno colpito attualmente alcune zone nel catanese. In totale, attualmente sono stati registrati 44 interventi tra Catania e i paesi limitrofi.