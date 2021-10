Catania, tromba d’aria e bomba d’acqua su tutta la città: gli aggiornamenti

Una potente tempesta si è scatenata su Catania nell'ultima ora. Tuttavia, sono in corso temporali che hanno causato anche una tromba d'aria. Gli ultimi aggiornamenti.

È in corso, attualmente, su Catania una tempesta di acqua con fulmini, tuoni e vento forte. Le previsioni meteo, avevano annunciato che da oggi e per i giorni a seguire l’autunno avrebbe fatto ingresso in tutta l’isola e in particolare su Catania. Già, durante le prime ore dell’alba, la città di Palermo si era svegliata con forti piogge e adesso il maltempo si è spostato verso Catania.

Nel centro storico, inoltre, è in corso una tromba d’aria che ha richiesto l’intervento dei Vigili del fuoco e della Protezione Civile. Inoltre, il bollettino della protezione civile, avvisa, che per la giornata di domani è prevista allerta gialla per rischio temporali.

Inoltre, l’Aeroporto di Catania, a causa dei forti temporali ha emanato un avviso “su possibili ritardi e disagi su voli in arrivo e in partenza”.