Meteo Sicilia, diramata allerta: previsti forti temporali

Meteo Sicilia: diramato il bollettino della protezione civile per rischio meteo-idrogeologico e idraulico: forti piogge sono previste in tutta la Sicilia.

Meteo Sicilia: torna il maltempo in tutta Italia: le piogge hanno già colpito parte del Nord, mentre in queste ultime ore, le previsioni cambieranno nel Sud e specialmente in Sicilia.

L’ultimo bollettino emesso ieri dalla protezione civile per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico conferma l’allerta arancione nel Palermitano e nel Trapanese, per poi passare al resto dell’isola con un’allerta gialla.

Nelle zone più a rischio, infatti, le piogge dovrebbero arrivare già in mattinata, portando un netto peggioramento nel pomeriggio con forti temporali e grandinate. Le piogge arriveranno anche nella costa settentrionale e nel Catanese in serata. Le temperature si aggirano intorno ai 14° minimo e 21-23° massimo.

Il bollettino emesso ha validità dalle ore 16:00 del 4 Ottobre 2021 fino alle ore 24:00 del 5 Ottobre 2021.