Meteo Sicilia, torna il bel tempo ma solo per poco: piogge dietro l’angolo

Meteo Sicilia: oggi sole per tutta la giornata, ma già le prossime ore dovrebbero "regalare" di nuovo piogge. Di seguito le previsioni per oggi e domani.

Meteo Sicilia: questo primo giorno della settimana sarà allietato dalla presenza del sole quasi ovunque e da temperature abbastanza alte per essere autunno. Tuttavia già da domani, martedì 5 settembre, in tutte le province è attesa la pioggia. Mercoledì, invece, in alcune province sono previsti addirittura dei temporali: di seguito le previsioni dettagliate.

Le previsioni di oggi

Per oggi, lunedì 4 ottobre 2021, le temperature previste dal meteo Sicilia non sono molto autunnali: si varia, infatti, da una minima di 11 gradi ad una massima di 28.

Secondo IlMeteo.it, la provincia più fresca sarà quella di Enna, con una minima di 11 gradi ed una massima di 23. Il tempo, in questa provincia, è poco nuvoloso, il vento debole e ci sarà una possibilità di precipitazioni del 10%.

La temperatura minima più alta, invece, è di 22 gradi ed è prevista a Palermo, dove il cielo risulterà poco nuvoloso e la massima sarà di 28 gradi. Anche qui la probabilità di precipitazioni sarà molto bassa, del 10%, mentre il vento risulterà moderato.

Le temperature massime più alte si aggirano intorno ai 28 gradi e sono previste a Catania, Palermo e Siracusa, mentre la massima più bassa è quella di Enna.

Insomma, temperature sempre alte, ma non come quelle registrate nel corso della scorsa settimana, quando si è arrivati persino ai 35 gradi.

Le previsioni di domani

Le previsioni meteo Sicilia di domani, martedì 5 ottobre, non sono molto diverse da quelle di oggi: l’unica variante, infatti, è la pioggia.

Le temperature più basse saranno sempre ad Enna, dove la minima attesa è di 12 gradi e la massima arriverà fino ai 21, superata solo da Caltanissetta, dove la massima sarà di 20.

La temperatura più alta, invece, è prevista a Siracusa, dove sono attesi 30 gradi, seguita subito dai 29 di Catania.

Inoltre, in tutta l’isola sono previste piogge: ad Agrigento e Caltanissetta la probabilità di precipitazioni sarà dell’88%, mentre a Messina sono previste isolate piogge con una probabilità del 50%.

Il tempo peggiorerà ancora di più mercoledì, giorno in cui si attendono temporali a Caltanissetta, Messina e Siracusa.

Nel corso della settimana appena lasciata alle spalle è stata diramata più volte l’allerta meteo “gialla”. Di fronte a queste nuove previsioni, non si escludono nuovi avvisi della Protezione Civile, simili a quello riportato qui di seguito.

Meteo Sicilia: le previsioni per Catania

Le previsioni meteo per Catania sono abbastanza buone, sia per oggi che per domani.

Oggi, nella provincia etnea, è prevista una minima di 19 gradi con una massima di 28, cielo sereno (come per Messina) e vento debole.

Per domani, invece, è prevista pioggia con schiarite, con una probabilità di precipitazioni del 68%, quindi abbastanza alta, vento moderato ed una massima di 29 gradi.

Infine, nonostante in altre province sia previsto temporale, per la giornata di mercoledì a Catania è prevista semplicemente pioggia con schiarite ed una temperatura massima di 27 gradi.