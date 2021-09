Meteo Sicilia, atteso ancora maltempo: diramata nuova “allerta gialla”

Meteo Sicilia: ancora un'allerta "gialla" legata all'attesa di rovesci e temporali, in gran parte dell'Isola. I dettagli dell'ultimo avviso della Protezione Civile.

Meteo Sicilia: si susseguono gli avvisi regionali di Protezione Civile per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico. Ciò significa che è prevista anche per l’intera giornata di domani, 30 settembre, e per gran parte dell’Isola un’allerta “gialla” per rovesci e temporali.

Meteo Sicilia: il bollettino nel dettaglio

Secondo quanto indicato dalla Protezione Civile locale, sono attese per domani (fino alle ore 24 del 30 settembre 2021) precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori orientali e meridionali, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati. Inoltre si prevedono precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto dell’Isola, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Per quanto riguarda i venti, si legge che saranno “localmente forti i settentrionali sui settori occidentali”. Infine, in relazione ai mari, risulterà molto mosso lo Stretto di Messina.

Si ricorda che non si tratta del solo avviso emanato in queste ultime ore.

Di seguito l’ultimo avviso emanato dalla Protezione Civile regionale.

Meteo Sicilia: le temperature per domani

Quanti gradi sono attesi per domani? Secondo IlMeteo.it, l’allerta gialla sarà accompagnata da temperature massime ovunque sopra i 25°. A Enna, però, la minima potrebbe raggiungere anche i 14 gradi (mentre la temperatura massima 23 gradi).

E a Catania? All’interno del capoluogo etneo il termometro potrebbe oscillare tra una temperatura minima di 2o° ed una massima di 29°.