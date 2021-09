Meteo Sicilia, si attendono temporali: nuova “allerta gialla” su parte dell’Isola

Meteo Sicilia: annunciata nuova "allerta gialla" per parte dell'Isola. Il resto della settimana sarà caratterizzato da cieli nuvolosi e qualche pioggia nel weekend.

Meteo Sicilia: nuove piogge e temperature in calo in alcune zone dell’Isola. A confermare le prime è l’ultimo avviso per il rischio meteo-idrogeologico diramato dalla Protezione Civile, che indica anche per tutta la giornata di domani (29 settembre) una soglia di allerta “gialla”.

L’allerta riguarda, sopratutto, la Sicilia orientale: qui si prevedono rovesci e temporali. Quest’allerta preannuncia il tempo instabile che sperimenteremo nel resto della settimana, sopratutto nel weekend.

Con riferimento alle temperature, durante la settimana la rotazione delle correnti da Nord determinerà un generale abbassamento delle temperature che ritorneranno su valori più consoni all’inizio della stagione autunnale.

Meteo Catania: le previsioni dei prossimi giorni