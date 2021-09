Covid, curva in calo ma Sicilia ancora prima per contagi: i dati del weekend

Nel corso di questo weekend, in Sicilia sono stati registrati quasi 850 nuovi casi da Covid-19: ecco tutti i dati.

Nonostante continui a mantenere il primo posto per contagi in Italia, la Sicilia registra dati in calo. Secondo i bollettini del Ministero della Salute di questo weekend, infatti, il numero totale di nuovi casi registrati nell’Isola è di 845, con 24.310 tamponi processati. Di seguito i dati nel dettaglio, riportati negli ultimi due giorni.

I dati di domenica

Si parte dal bollettino più recente. Ieri, giorno 26 settembre 2021, in Sicilia sono stati registrati 422 nuovi casi di Coronavirus in 24 ore su 10.771 tamponi processati, con un tasso di positività pari al 3,9%.

Con questi dati, l’Isola è stata indicata come prima in Italia per numero di contagi, nonostante siano comunque in calo rispetto alle scorse settimane. I guariti sono 683, mentre gli attuali positivi calano a 17003. Inoltre, l‘incidenza ogni 100 mila abitanti adesso è pari a 70.

Negli ospedali, la situazione è stabile: 534 i ricoverati in area medica Covid, 3 in più rispetto a sabato 25 settembre, mentre i posti letto occupati in terapia intensiva sono 73, cioè 4 in meno rispetto all’ultimo bollettino. Le percentuali di occupazione ospedaliera, quindi, restano al di sotto della soglia della zona gialla.

I nuovi casi sono così divisi per provincia: a Catania 140, a Siracusa 73, a Palermo 68, a Trapani 48, a Ragusa 37, a Messina 24, a Caltanissetta 17, a Agrigento 10, a Enna 5.

I dati di sabato

Sabato 25 settembre 2021, l’isola era invece seconda in Italia per contagi, classificandosi dopo la Lombardia.

Nelle 24 ore di sabato, i nuovi casi di contagio sono stati 423 su 13.539 tamponi processati, con un indice di positività del 3,1%. Anche i ricoveri erano in calo: -15, di cui 3 in terapia intensiva. I decessi comunicati sono stati 13, mentre i guariti 712.

A livello provinciale, i positivi registrati a Palermo sono 90, a Siracusa 80, 71 a Messina, 57 a Catania, 47 a Trapani, 27 a Ragusa, 25 ad Enna, 17 ad Agrigento e 10 a Caltanissetta.

La situazione in Italia

Secondo i bollettini del Ministero della Salute, tra sabato e domenica in Italia sono stati registrati 6.624 nuovi casi da Covid-19, con 633.712 tamponi effettuati.

I decessi registrati nel weekend, invece, sono stati 94: 44 domenica e 50 sabato; anche questi, dunque, in calo.