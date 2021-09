Concorso Ripam per 2736 funzionari amministrativi: il calendario delle prove

Concorso Ripam 2021: ecco dove e quando si svolgerà la prova scritta per l'assunzione di 2.736 funzionari amministrativi, a tempo pieno e indeterminato.

Concorso Ripam: pubblicati calendario e sedi (nel dettaglio) delle prove scritte relative al bando di concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 2.736 funzionari amministrativi, da inquadrare nell’Area III, posizione retributiva F1, in profili non dirigenziali in diverse amministrazioni centrali.

Le prove si svolgeranno in diverse regioni e, più nello specifico, in nove città italiane, dal 30 settembre all’8 ottobre 2021.

Ogni candidato dovrà dunque, consultare il calendario per scoprire il giorno, l’orario e la sede della propria convocazione.

Come si legge sul sito, “i candidati che non si presenteranno a sostenere la prova nel giorno e ora stabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso quali che siano le cause dell’assenza anche indipendenti dalla loro volontà, ancorché dovuta a forza maggiore“.

Le sedi della prova

La prova del concorso Ripam si terrà nelle seguenti sei sedi: Emilia Romagna, Lazio, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna. Nello specifico, le città in cui si svolgerà la prova saranno Roma, Milano, Pescara, Napoli, Foggia, Cagliari, Reggio Calabria, Catania e Siracusa.

Occorre precisare che per le due sedi della Regione Sicilia la ripartizione dei candidati ha tenuto conto anche della provincia di residenza. I candidati residenti nelle province di Catania, Messina, Trapani saranno inclusi nel calendario della città di Catania. Quelli, invece, residenti nelle province di Siracusa, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa e Palermo, sono inclusi nel calendario della città di Siracusa.

Come si svolgerà la prova?

La prova scritta digitale avrà una durata di 60 minuti e consisterà in un test a risposta multipla di 40 domande così articolata:

32 quesiti volta a verificare le conoscenze riguardanti le materie di cui all’art.7 del primo bando pubblicato;

volta a verificare le conoscenze riguardanti le materie di cui all’art.7 del primo bando pubblicato; una parte composta da 8 quesiti situazionali relativi a problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell’ambito degli studi sul comportamento organizzativo.

Una volta superata la prova, i candidati vincitori saranno assegnati alle amministrazioni di destinazione in base alle preferenze espresse e in ordine di graduatoria.

Cosa portare alla prova

Tutti i candidati dovranno presentarsi il giorno della prova muniti di: