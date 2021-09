Vaccino, Pfizer chiede autorizzazione per fascia 5-12 anni: le ultime notizie

La campagna vaccinale prosegue in tutta Europa e presto potrebbe essere estesa anche ai bambini dai 5 anni in su. La società tedesca BioNTech ha infatti spiegato di avere tutti i dati pronti per richiedere il permesso.

Il vaccino Pfizer a breve potrebbe essere somministrato anche ai bambini al di sotto dei 12 anni di età. È quanto trapela da un’intervista in cui la co-fondatrice della società tedesca BioNTech, Ozlem Tureci, spiega di avere tutti i dati alla mano per richiedere il permesso.

“Nelle prossime settimane – spiega Tureci – presenteremo globalmente alle autorità i risultati dei nostri studi sulla fascia di età dai 5 agli 11 anni, e richiederemo l’autorizzazione del vaccino per questa fascia d’età anche in Europa”

Nel frattempo “stiamo già preparando la produzione – ha aggiunto Tureci – il vaccino è lo stesso, ma con un dosaggio meno alto”. Permettendo così la vaccinazione anche nei ragazzi più piccoli di anni 12.