Sconti studenti universitari: le offerte di settembre 2021

Ecco le principali offerte per universitari di settembre 2021, suddivise per categoria tra PC, Amazon e trasporti pubblici.

Fine agosto. Le vacanze sono finite o stanno per finire, ed è tempo di tornare alla triste realtà. Per molti ricomincia la sessione autunnale, mentre l’inizio del nuovo anno accademico è già alle porte. Col rientro in città ci sono anche nuove spese da affrontare per le tasche spesso non pienissime degli universitari. Ecco che arrivano in soccorso, quindi, i migliori sconti studenti universitari di settembre 2021.

Sconti studenti universitari per i trasporti

Chi vive in una grande città sa che i mezzi pubblici sono essenziali per spostarsi. Se poi hanno un prezzo accessibile, tanto meglio. Gli sconti studenti sui trasporti sono molteplici e variano di città in città. Per questa ragione, il miglior consiglio al riguardo è di informarsi sui siti dell’azienda competente.

Riportiamo, tuttavia, alcuni casi di sconti studenti universitari significativi: a Catania è disponibile uno sconto per l’abbonamento annuale alla metropolitana e all’AMT, i bus locali, al prezzo di 20€ per l’intero anno accademico 2021/2022. Gli abbonamenti si possono acquistare online fino al 31 ottobre 2021. Per i siciliani fuori sede, infine, sconti universitari per viaggiare a Roma e Milano da Comiso e prezzi ridotti del 30% da Catania e Palermo per numerose rotte nazionali.

A Milano, fino a 27 anni non compiuti, la tariffa dell’abbonamento mensile è di 22€ e vale per metro, tram e bus urbani. Non si tratta di sconti per universitari ma di una tariffa valida per tutti coloro che rientrino in questa fascia d’età.

A Roma, infine, disponibile uno sconto studenti universitari per chi ha reddito inferiore a un ISEE di 20mila euro. La tariffa per i trasporti su tutti i mezzi urbani è valida 365 giorni dalla data di emissione e ha un prezzo massimo di 150€.

Sconti universitari: Amazon Prime Student

Amazon Prime Student è tra gli sconti studenti universitari più rilevanti. Offre al prezzo di 18€ all’anno (invece di 36) tutti i benefit dell’abbonamento ad Amazon Prime. Sono incluse le spedizioni gratuite e rapide per tutti i prodotti contrassegnati dal bollo Prime, ma non solo.

Ciò che rende interessante questa offerta, infatti, è la presenza di tanti servizi aggiuntivi senza ulteriori costi. Tra questi: Amazon Prime Video, Prime Music, Twitch Prime, Prime Reader, accesso illimitato ad Amazon Photo e tanti altri vantaggi. Tra questi, uno sconto del 10% sui prodotti Microsoft Surface e su una selezione Moda.

Sconti studenti universitari PC

Tra gli altri sconti universitari di particolare interesse c’è quello riservato a PC e a dispositivi tecnologici. Strumenti diventati ormai indispensabili in questi due anni tra lockdown, didattica ed esami a distanza.

Ricordiamo, innanzitutto, che per accedere a queste offerte studenti universitari è necessaria una mail che provi l’avvenuta iscrizione in un ateneo.

Dell Advantage, sconto studenti: consegna gratis e prezzi abbassati fino al 20% su sistemi e apparecchiature elettroniche top di gamma.

Lenovo Student Store: offerte studenti universitari e spedizioni gratuite per ordini superiori ai 300€.

HP Store Studenti: sconti riservati agli universitari con mail verificata.

Microsoft Surface: sconto del 10% sui prodotti Surface della Microsoft per studenti e famiglie.

Sconto studenti universitari Apple: prezzi riservati agli studenti iscritti o accettati all’università, ai genitori che acquistano per loro e a docenti e personale degli istituti di ogni ordine e grado.

Sconti universitari: le migliori promozioni

Oltre agli sconti studenti universitari validi in tutta Italia, ci sono alcune promozioni valide soltanto per gli iscritti in alcuni atenei. Alcuni sono dei veri e propri “regali”, spesso software utili per la vita accademica.

A Catania, per esempio, gli studenti godono di licenze software per la durata dei loro studi. Si tratta di:

Microsoft Office 365;

IBM SPSS;

MatLab;

Autodesk;

Stata;

Sas;

Wolfram Mathematica;

Arc Gis.

L’Università La Sapienza di Roma, invece, ha stipulato convenzioni e sconti per universitari per:

Attività sportive;

Banca;

Esercizi commerciali;

Ristorazione, alberghi, accoglienza e viaggi;

Servizi per la salute e vari;

Tempo libero (cinema, teatri, musei, spettacoli, eventi).

Infine, l’Università Statale di Milano mette a disposizione le licenze per “Campus Mathworks e il “Microsoft Campus Agreement”. Oltre a questo, la Statale offre uno sconto studenti universitari per abbonamenti al Corriere della Sera (Corriere Digital Edition e Corriere Tutto+).