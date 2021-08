Amazon Prime Video: le novità in uscita a settembre 2021

La redazione di LiveUnict ha stilato una lista con le principali serie e i principali film in uscita a settembre 2021 su Amazon Prime Video.

Il catalogo di prime video offre per il mese di settembre interessanti uscite di film e serie tv per qualunque tipologia di spettatore. Tuttavia, per poter accedere a questa piattaforma e guardare i film e le serie tv, è necessario essere abbonati a prime video.

Le uscite di settembre 2021

Cenerentola: uscita prevista il 3 settembre su prime. Il film è diretto da Kay Cannon, Cenerentola è una rivisitazione in chiave contemporanea della classica fiaba resa celebre, tra gli altri, anche dai fratelli Grimm. In questo musical con protagonista Camila Cabello, la parte della fata madrina è affidata all’attore Billy Porter, mentre a Nicholas Galitzine interpreterà il principe Robert. Cenerentola è una ragazza abile stilista che vorrebbe lavorare nel campo della moda. Purtroppo è sempre impegnata nelle faccende domestiche, che gli assegna la perfida matrigna. L’occasione per mostrare le sue creazioni si presenta al ballo al castello, ma la matrigna le impedisce di andare. In suo soccorso arriverà la fata madrina che l’aiuterà a realizzare i suoi sogni.

Tutti parlano di Jamie: uscita prevista il 17 settembre. Film del 2021 diretto da Jonathan Butterell, Tutti parlano di Jamie è l’adattamento dell’omonimo musical del 2017, a sua volta tratto dal documentario della BBC Jamie: Drag Queen at 16, incentrato sulla vita di Jamie New. Il 16enne Jamie ha un sogno, ovvero quello di diventare una drag queen. Per riuscirci dovrà combattere contro i pregiudizi e ignoranza della comunità, grazie anche all’aiuto degli amici e della sua amorevole madre.

Le Bal des Folles: uscita prevista il 17 settembre. Esso è un film diretto da Mélanie Laurent, tratto dall’omonimo romanzo di Mas Victoria. La storia è ambientata nel XIX secolo. La giovane Eugénie (interpretata da Lou de Laâge) ha il dono di poter sentire i morti. Proprio per questo verrà rinchiusa dalla famiglia alla clinica neurologica La Pitié Salpétrière di Parigi, dove viene seguita dal Dr. Charcot, il quale si occupa di donne con disturbi fisici e mentali. All’ospedale, dove ogni anno viene organizzato “Le Bal des Folles”, un grande ballo che coinvolge anche l’élite parigina, Eugénie conoscerà l’infermiera Geneviève (interpretata dalla stessa regista Mélanie Laurent</bold>) e questo incontro cambierà per sempre il loro futuro.

PSG Ô Ville Lumière, 50 Ans De Légende: uscita prevista il 10 settembre e si tratta di una docuserie francese prodotta da PSG TV e CAPA. Nei 4 episodi che compongono la serie verrà ripercorsa la storia dei 50 anni del PSG, dalla fondazione nel 1970 fino ad oggi. Tra i vari contenuti (molti inediti), ci saranno anche delle interviste a giocatori iconici di questo club, tra i più importanti di Francia, come ad esempio Zlatan Ibrahimovic, Ronaldinho e Youri Djorkaeff.

Goliath (stagione 4): uscita prevista il 24 settembre.Ultimo capitolo della celebre serie TV statunitense del 2016 con protagonisti Billy Bob Thornton e William Hurt, incentrata sulle vicende dell’avvocato in rovina Billy McBride. In questa quarta stagione, il “Golia” contro cui si scontreranno l’avvocato McBride e la collega Patty Solis-Papagian è l’industria degli oppioidi. Tra cause difficili e una collaborazione tra i due avvocati sempre più a rischio, come terminerà la storia?