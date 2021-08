Stasera in TV:” Mamma o papà?” e ”Man Up: un amore per caso”

Per questo martedì sera, 31 agosto, ecco i film più gettonati consigliati da LiveUnict

Mamma o papà? [21.20, Canale 5] : un film del 2017 con regia di Riccardo Milani, che racconta la storia di Valeria e Nicola che sono pronti a divorziare, d’accordo su tutto, e si preparano a comunicare la loro scelta ai tre figli: un adolescente no global, una pre-teen incollata allo smartphone e un piccolo nerd, tutti egualmente ostili nei confronti degli imbelli genitori. Ma quando viene accettata la richiesta di Nicola di esercitare la sua professione di ginecologo in Mali per sette mesi e contemporaneamente a Valeria, ingegnere edile, viene offerto un trasferimento in Svezia di analoga durata, quella che era una trattativa civile si trasforma in una lotta all’ultimo sangue non già per ottenere la custodia dei figli, bensì per rifilarla all’altro, e partire verso l’estero in tutta libertà.

Man Up: un amore per caso [21.15,Cielo] : un film del 2015 con regia di Ben Palmer, che racconta la buffa vicenda tra Nancy, trentaquattrenne single, che finisce in un appuntamento al buio con Sean, al posto di un’altra ragazza. I due trascorrono la serata insieme e scatta subito un’intesa. Quando Sean scopre l’equivoco, prima si arrabbia, poi decide di sfruttare la situazione per far ingelosire l’ex moglie.

Borg McEnroe [ 21.10 , Rai Movie] : un film del 2017 con regia di Janus Metz Pedersen, per i più appassionati racconta la storica rivalità fra due leggende del tennis, interpretate da Shia LaBeouf e Sverrir Gudnason. Nell’estate del 1980 a Wimbledon, il glaciale Bjon Borg sfida l’estroso John McEnroe in un match epico.