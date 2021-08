Stasera in Tv: in onda “The Queen” e “Godzilla 2014”

La redazione di LiveUnict propone una serie di film da guardare stasera in Tv. Dall'autobiografia della Regina Elisabetta ad una commedia. Ecco la programmazione.

La campionessa: [Canale 5, ore 21:20]: Michelle Payne, sin da piccola sogna l’impossibile: diventare un fantino dal successo mondiale vincendo la Melbourne Cup, la corsa di cavalli più prestigiosa dell’Australia. Figlia più piccola di una famiglia di fantini, Michelle lotta con tutte le sue forze, nonostante una tragedia familiare e una brutta caduta rischino di stroncarle la carriera e la vita. I fallimenti non la scoraggiano e grazie al sostegno di papà Paddy monterà nuovamente a cavallo, sul celebre Prince of Penzance gareggiando nella Melbourne Cup del 2015. Michelle Payne, sin da piccola sogna l’impossibile: diventare un fantino dal successo mondiale vincendo la Melbourne Cup, la corsa di cavalli più prestigiosa dell’Australia. Figlia più piccola di una famiglia di fantini, Michelle lotta con tutte le sue forze, nonostante una tragedia familiare e una brutta caduta rischino di stroncarle la carriera e la vita. I fallimenti non la scoraggiano e grazie al sostegno di papà Paddy monterà nuovamente a cavallo, sul celebre Prince of Penzance gareggiando nella Melbourne Cup del 2015.

Godzilla 2014: [Italia 1, ore 21:20]: A Tokyo, l’ennesima scossa sismica provoca un grave incidente all’interno di una centrale nucleare durante il quale perde la vita la moglie di Joe Brody, un esperto supervisore americano. Gli studi sul misterioso caso si protraggono per tanti anni, fino a quando il professore riesce a far luce sulla natura di quelle misteriose scosse.

Alibi.com [Iris, ore 21:00]: La francese Bande a Fifi di nuovo insieme. Greg è a capo di una società che si occupa di creare alibi perfetti per coprire bugie e tradimenti. Un inaspettato cliente però gli stravolgerà i piani.

The Queen – La Regina [La 7, ore 21:15]: Dramma storico biografico sulla Regina Elisabetta II di Inghilterra. In particolare il film narra del difficile periodo che investì la famiglia reale dopo la morte di Diana. Helen Mirren vinse l’Oscar per la sua interpretazione