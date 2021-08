Stasera in TV: ”Fratelli Unici ” e ”Mangia, prega, ama”

I film più belli per questo venerdì sera, 27 agosto. Ecco i consigli di Live Unict.

Fratelli Unici [21.25 , Rai 1 ]: Una commedia del 2014 con regista, Alessio Maria Federici, racconta la storia di Pietro che è il fratello di Francesco e che per colpa di un incidente se lo è dimenticato, Francesco è il fratello di Pietro e per colpa dell’incidente è costretto a ricordarsene. Un uomo affermato che non sa più come si ama, un eterno ragazzino che non ha mai amato. Hanno passato tutta la vita a desiderare di essere figli unici e ora sono obbligati a riscoprirsi fratelli. E forse a scoprire l’amore…

La battaglia dei sessi [21:10, Rai Movie]: La battaglia dei sessi, il film sulla famosa partita di tennis datata 20 settembre 1973, che vede il ritorno della coppia Emma Stone e Steve Carell. La pellicola racconta la celebre partita di tennis avvenuta nel 1973 tra Billie Jean King e Bobby Riggs, match che venne soprannominato per l’appunto “la battaglia dei sessi”.

The Twilight Saga: Eclipse [21:10, Paramount Channel]: Bella e Edward sono stati riuniti, ma la loro relazione vietata è minacciata da una creatura maligna in cerca di vendetta. Bella sarà costretta a sceglieretra il suo amore per Edward e la sua amicizia per Jacob Black, mentre la battaglia tra vampiri e lupi mannari continua.

Mangia, prega, ama [21:15, La7]: Una scrittrice di successo entra in crisi, rompe il matrimonio per sfuggire alla depressione e decide di prendersi un anno sabbatico per favorire un cambiamento radicale. Si ritroverà proiettata in un viaggio intorno al mondo, con tappe in Italia, India e Indonesia: tre luoghi che corrispondono, simbolicamente, alle tre azioni che compongono il titolo.