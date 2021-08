Stasera in TV: “L’amore è eterno finché dura” e “Freddy Mercury – The Great Pretender”

Giovedì sera di fine estate noioso? La redazione di LiveUnict vi consiglia film e documentari da vedere stasera in TV.

Il Mostro 1994 [Rai Uno, ore 21.25]: Loris vive da solo, la polizia ad un certo punto scopre il cadavere di una donna non lontano dalla sua abitazione, il capo della polizia organizza un piano per catturare l’assassino con l’aiuto di una donna poliziotto, peccato che la persona sospettata di omicidio sia proprio Loris.

L’amore è eterno finché dura [Rete Quattro ore 21.27]: Carlo Verdone, interpreta Gilberto che conosce una donna tramite uno speed date, quando la moglie Tiziana lo scopre viene cacciato da casa, Gilberto viene ospitato da Andrea un suo socio che si è appena fidanzato con Carlotta.

2030 – Fuga per il futuro [Canale 20 Mediaset, ore 21.04]: In America nel 2030 il riscaldamento globale ha scatenato del caos, nel tentativo di fermare la crisi economica, un ente governativo decide di esiliare le persone poco produttive e inutili nella società in una colonia chiamata New Eden. Un assistente sociale Noah Kross interpretato da Nicolas Cage, coinviolto in una condanna ingiusta nei confronti di un ragazzo, decide di svelare i segreti dell’ente governativo.

Freddy Mercury- The Great Pretender [Nove, ore 21.35]: Attraverso un documentario si cerca di raccontare a tutto tondo la vita del cantante dei Queen Freddy Mercury, forse l’artista più carismatico, importante e celebre della musica.