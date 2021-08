Ruota panoramica a Catania: proseguono i lavori per l’installazione [FOTO]

Nonostante le lamentele degli ultimi giorni, la ruota panoramica di Catania è in fase di installazione: ecco le ultime foto che circolano sul web.

Proseguono i lavori per la nuova ruota panoramica di Catania, destinata a sorgere in pieno centro a Catania, nello specifico nel quartiere Borgo-Sanzio. L’attrazione è attualmente in fase di installazione.

L’annuncio era arrivato pochi giorni fa dal sindaco di Catania, era stato accompagnato da non poche polemiche da parte dei commercianti e abitanti della zona.

La scelta era ricaduta proprio su Piazzale Sanzio in quanto, secondo Pogliese, si tratta di “una location dalla quale si potranno vedere agevolmente l’Etna e il mare, i due elementi che contraddistinguono la visione dall’alto della nostra città”.

Di seguito le ultime foto che circolano sul web.