Meteo, Catania nella morsa del caldo: temperature fino a 42°

Meteo Catania: torna l'anticiclone africano con temperature che arriveranno, nel weekend, a una massima di 42 gradi. Ecco le previsioni giorno per giorno.

Meteo Catania: sono in arrivo, nei prossimi giorni, temperature piuttosto elevate. Mentre il Nord è sferzato dal maltempo con forti venti e temporali, al Sud Italia l’estate continua indisturbata la sua marcia. Giornate soleggiate e temperature elevate caratterizzano le settimane di gran parte del Mezzogiorno. Ma cosa ci aspetta nei prossimi giorni? La fine di luglio e l’inizio di agosto si prospettano piuttosto bollenti!

Meteo Catania: arriva l’anticiclone

Sole e calura saranno in graduale aumento nei prossimi giorni al Sud Italia. A partire da mercoledì 28 luglio 2021, è in arrivo un anticiclone africano che – come segnalato da Il Meteo.it – travolgerà tutto il Paese. Le colonnine di mercurio saliranno così vertiginosamente da Nord a Sud, ma sarà proprio al Sud che le temperature schizzeranno.

A partire da giovedì 27 luglio 2021, infatti, i 40 gradi non abbandoneranno la Sicilia, almeno per tutto il weekend. In alcuni punti si registreranno picchi di oltre 45 gradi. Luglio si chiuderà così all’insegna del caldo torrido e una delle zone più calde sarà Catania e tutto il territorio circostante. Non si esclude, infatti, la possibilità che la Protezione Civile dirami allerte per ondate di calore e rischio incendi.

Meteo Catania: le previsioni giorno per giorno

Per quanto riguarda le previsioni meteo Catania giorno per giorno, ecco cosa ci aspetta da domani martedì 27 luglio 2021 a domenica 1 agosto 2021. Secondo quanto riportato sul sito Il Meteo.it nella giornata di domani, le temperature si aggireranno tra i 24 e i 38 gradi. Le ore più calde dalle 11 alle 17, ma fino alle 20 ci saranno 33 gradi.

Nella giornata di mercoledì 28 luglio si sfioreranno i 40 gradi. Le massime e le minime, infatti, saliranno di un grado rispetto alla giornata precedente, con una minima e una massima rispettivamente di 25 e di 39 gradi. I 40 gradi arriveranno, infine, nella giornata di giovedì 29 luglio, dove la temperatura si aggirerà tra i 26 e i 40 con un picco previsto alle ore 14. Previsti oltre 30 gradi fino alle 23.

Aumenta ancora la temperatura nelle giornate di venerdì 30 e di sabato 31, che chiuderanno il mese di luglio con una massima di 41 gradi nelle ore più calde della giornata. Il picco arriverà, tuttavia, con l’ingresso di agosto. Domenica 1 agosto si prevede, infatti, una massima di 42 gradi, dalle ore 14 alle ore 17. Previsti oltre 30 gradi fino alle 2 di notte.