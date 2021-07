Green pass, obbligatorio dai viaggi allo sport: nuovo decreto in arrivo

Nuovo decreto in arrivo con nuove misure riguardanti il green pass. Nel frattempo, la Sicilia, registra numeri da zona gialla. Oggi la decisione.

In arrivo green pass obbligatorio per i luoghi a rischio assembramento. A dare il via libera sono stati i Presidente delle Regioni. Nel nuovo decreto, infatti, possibilmente sarà esplicitato l’obbligo del green pass per accedere a spettacoli, viaggi e sport e per frequentare i ristoranti.

Il green pass, ad oggi, è una delle soluzioni migliori per contrastare il coronavirus e la variante delta che intercorre in tutto il mondo con estrema velocità. L’estate è anche la stagione di viaggi e spettacoli e dopo quasi due anni di chiusure e restrizioni, la voglia di ripartire è tanta. La sicurezza, però, viene prima di tutto e gli occhi sono puntati sulla certificazione verde, anche se ci si trova in zona bianca.

Il Governo potrà inserire nell’elenco in cui sarà obbligatorio eseguire il green pass anche i treni a lunga percorrenza, gli aerei e le navi. Tutti luoghi al chiuso in cui finora sono stati limitati gli ingressi, ma che grazie al green pass potrebbero permettersi di accogliere un numero maggiore di persone. Tuttavia, sarà così anche per cinema e teatri dove bisognerà presentare il documento all’ingresso, ma non sarà indispensabile occupare i posti alternati e le sale potranno essere riempite.