Coronavirus Sicilia, +201 positivi in un giorno: la situazione per provincia

Nuovo bollettino del Ministero della Salute sui contagi da coronavirus: di seguito la situazione in Sicilia.

I positivi al coronavirus in Sicilia sono in aumento negli ultimi giorni. Tuttavia, ieri la Sicilia ha visto un incremento notevole dei positivi al covid in solo 24 ore. Secondo il bollettino odierno la Sicilia, nelle ultime 24 ore, ha registrato 201 positivi (3.509 in totale) al coronavirus, quindi 18 in meno rispetto alla giornata di ieri e 1 deceduto. Tuttavia, la Sicilia è la terza regione in Italia con più contagi dopo la Lombardia e la Campania.

La situazione in Sicilia per provincia