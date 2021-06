Metro Catania, torna l’apertura domenicale: i nuovi orari

Metro Catania aperta 7 giorni su 7, anche la domenica. Lo annuncia tramite un post sui social l'account ufficiale di FCE. Gli orari e le novità.

La metropolitana di Catania torna ad aprire la domenica. Dopo uno stop prima imposto dalla situazione sanitaria e poi trascinatosi fino a oggi, la FCE annuncia la riapertura della metro anche la domenica.

Il servizio, come annunciato da FCE, sarà attivo dalle 8:30 alle 21:00, con frequenza delle corse ogni 15 minuti. Nel dettaglio, la prima corsa domenicale partirà dalla stazione di Nesima alle 8:30 e da Stesicoro alle 8:55. L’ultima corsa, invece, partirà alle 20:30 da Nesima e alle 21:00 da Stesicoro.

Non si tratta dell’unica novità della metro Catania in questi giorni. È attesa a breve, infatti, l’inaugurazione della fermata Cibali, che dopo lunghi lavori sembrerebbe pronta ad aprire al pubblico. Le stazioni esterne, come dimostrano le foto circolate in questi giorni, sembrano annunciare l’ultimazione dei lavori. Inoltre, lo stesso direttore generale della Ferrovia Circumetnea, Salvatore Fiore, in un’intervista a La Sicilia aveva annunciato che giugno sarebbe stato il mese della nuova apertura.