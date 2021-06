Green Pass, ora anche tramite SMS: come riceverlo

Il Green Pass è uno strumento ormai prezioso per ritornare alla normalità. Tra i vari modi per ottenerlo, spicca quello tramite SMS: ecco come riceverlo.

Green Pass: in queste ore, numerosissimi italiani stanno ricevendo un messaggio inconsueto. Si tratta di quello con cui si indica che “la certificazione verde Covid-19 è disponibile”. Altri, invece, dovranno ancora attendere. In effetti, un avviso ha recentemente avvertito e tranquillizzato gli italiani: l’invio di tutti i certificati verdi è in corso ma potrebbe richiedere del tempo.

Con un semplice click sarà possibile ottenere lo strumento utile per viaggiare, partecipare ad un evento e, più in generale, ottenere maggiori libertà. Vediamo nel dettaglio, come ottenere il messaggio e come occorrerà procedere dopo averlo ricevuto.

Green Pass tramite messaggio: cosa serve?

Esistono ben cinque modi per far proprio l’ormai celebre Green Pass. Tuttavia, la procedura più semplice sembrerebbe essere quella riservata a chi dispone dell‘App Io, che conta già 12 milioni di utenti italiani. Il primo passo da fare per ricevere l’SMS con il certificato è installare l’app in questione. Si ricorda che per l’installazione e il conseguente accesso ai servizi occorrerà possedere:

carta di identità elettronica;

o

2. account Spid (acronimo che sta per Sistema pubblico di identità digitale, attivabile tramite il sito spid.gov.it);

Una volta effettuata l’installazione, bisognerà accettare i nuovi termini e condizioni dell’applicazione.

Solo così gli utenti potranno ricevere sul proprio cellulare un messaggio e scaricare il Green Pass, utile a dimostrare una di queste condizioni:

avvenuta vaccinazione;

tampone;

avvenuta guarigione da Covid-19 (in questo caso bisognerà richiederne il certificato);

Green Pass: cosa fare dopo l’invio del messaggio

Ma quali altri passi bisognerà compiere dopo aver ricevuto il messaggio? Quando questo arriverà, il messaggio andrà aperto: a quel punto l’app mostrerà un QR code, oltre che le informazioni relative alla vaccinazione o alla guarigione. Si precisa che questi dati potranno esser mostrati direttamente tramite l’app e, dunque, lo schermo.

Inoltre, chi lo desidera potrà salvare il Qr code: solo così questo potrà essere utilizzarlo anche in modalità offline.

Green Pass: gli altri modi per ottenerlo

L’App IO non è l’unico strumento da utilizzare per ottenere il Green Pass. Ecco gli altri quattro: