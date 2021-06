Come scaricare il green pass: guida per la certificazione

Green pass o Eu digital Covid, la certificazione verde che permetterà di viaggiare e prendere parte ai ricevimenti. Come scaricarla? Ecco una semplice guida.

Green pass: pa certificazione verde serve per viaggiare o prendere parte a matrimoni e altri ricevimenti senza necessariamente effettuare un tampone. Qualora delle regioni dovessero malauguratamente tornare in zona arancione o rossa, anche in quel caso, la certificazione, permetterà di transitare liberamente tra queste. Per quanto riguarda i viaggi, il green pass ricopre le zone dei Paesi membri dell’Unione Europea più: Islanda, Norvegia, Liechtenstein e Svizzera.

Come scaricare il green pass

Da ieri, è possibile scaricare gratuitamente l’Eu digital Covid certificate che si può richiedere tramite:

il sito dedicato del governo (www.dgc.gov.it);

il sito del fascicolo sanitario regionale www.fascicolosanitario.gov.it;

l’app Immuni;

l’app IO.

Per ottenere il green pass bisognerà compilare un breve modulo online in cui occorrerà riportare il numero di tessera sanitaria e uno dei codici unici ricevuti per avvenuta vaccinazione (sia prima dose, sia completa), avvenuta guarigione, esito negativo del tampone nelle ultime 48 ore. I codici vengono inviati via sms o via mail dal ministero della Salute ai contatti forniti al momento della prestazione.

In formato cartaceo da medici e farmacisti

Per chi non possedesse uno smartphone o pc o per chi semplicemente avesse poca dimestichezza col digitale, potrà rivolgersi al proprio medico di base o farmacista, a cui riferirà il codice fiscale e i dati della tessera sanitaria, a questo punto il medico o il farmacista potranno verificare se ci sono i requisiti per scaricare e stampare la certificazione verde. Il pass, che sia digitale o cartaceo, è un QR code che può essere letto da chi è autorizzato alla verifica.

Le varie scadenze

Può ottenere la green pass chi è o vaccinato o guarito o in possesso di test molecolare o antigenico negativo. Le tre categorie ricevono lo stesso certificato ma di durata differente: chi ha ricevuto la prima dose del vaccino avrà un pass valido da 15 giorni dopo l’iniezione al richiamo; per chi ha fatto anche il richiamo, da subito e per i successivi 9 mesi; per chi è guarito dal Covid, 6 mesi dal certificato di guarigione, per chi ha eseguito il test, 48 ore. Se ci si contagia (e alla scadenza) il pass viene revocato.