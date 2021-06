Covid, quarantena e tampone per chi arriva dalla Gran Bretagna: la nuova ordinanza

Nuove regole per alcuni viaggiatori disposte da un'ultima ordinanza del ministro Speranza: ecco cosa prevede.

La variante Delta preoccupa, anche in Italia. Per tale ragione, nelle scorse ore Roberto Speranza, ministro della Salute, ha firmato un’ordinanza destinata ad introdurre regole più ferree per alcuni viaggiatori. Queste nuove misure sono state annunciate dallo stesso Speranza attraverso la propria pagina Facebook.

In particolare, il nuovo provvedimento dispone una quarantena di 5 giorni con obbligo di tampone per chiunque provenga dalla Gran Bretagna.

Inoltre, viene ufficialmente prolungato il divieto di ingresso da:

India;

Bangladesh;

Sri Lanka.

Al contrario, secondo quanto riportato dal ministro, viene consentito il rientro in Italia dai Paesi dell’Unione Europea e da Stati Uniti, Canada e Giappone con i requisiti del Certificato Verde.