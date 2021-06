Concorsi Sicilia, da ospedali a centri per impiego: i bandi

Concorsi Sicilia: diverse opportunità di lavoro nelle università, nei centri per l'impiego e nelle aziende ospedaliere. Ecco tutti i bandi attivi e in arrivo.

Concorsi Sicilia: sono diverse le opportunità di lavoro per laureati e diplomati attualmente attive in Sicilia. Molti sono i bandi attivi, tramite cui i candidati e le candidate hanno la possibilità di inviare la propria richiesta di partecipazione. Di seguito, una carrellata di offerte di lavoro attualmente attive, in arrivo o in scadenza per tutti coloro i quali sono alla ricerca di un impiego nel settore pubblico e all’interno del territorio siciliano.

Università di Catania

L’Università degli Studi di Catania ha pubblicato alcuni bandi di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di personale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato. Le domande di partecipazione al bando devono pervenire entro e non oltre la data del 28 giugno 2021.

Per chi fosse interessato ai concorsi Sicilia e volesse maggiori informazioni su quelli dell’Università di Catania, i bandi di selezione integrali sono disponibili sul sito internet dell’Ateneo di Catania https://www.unict.it , alla sezione “Bandi, Gare e Concorsi”.

Le domande di ammissione a ciascuna selezione pubblica, redatte in carta semplice, vanno indirizzate al direttore generale dell’Università degli studi di Catania, area per la gestione amministrativa del personale, piazza Università n. 16, 95131 Catania.

Università di Palermo

L’Università di Palermo ha aperto una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di tecnologo, categoria D, a tempo determinato della durata di ventiquattro mesi, per il Dipartimento di scienze della terra e del mare.

Nello specifico, si tratta del Progetto «Implementazione delle camere UV nella rete di monitoraggio vulcanico del laboratorio di geofisica sperimentale», categoria D, posizione economica D3 – Dipartimento di scienze della terra e del mare (DiSTeM).

I candidati dovranno produrre la propria domanda di ammissione alla selezione, in via telematica, compilando l’apposito modulo, entro le ore 14,00 del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso del 15 giugno 2021 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» – utilizzando la piattaforma informatica.

Per poter completare la domanda in piattaforma è necessario il possesso di un indirizzo di PEC personale, a cui saranno inviate tutte le eventuali comunicazioni. Non è, pertanto, consentito l’utilizzo di PEC intestate a terze persone, a società o ad enti giuridici.

Solo per i candidati stranieri, il possesso di un indirizzo di PEC personale non è necessario e, pertanto, essi potranno completare la domanda in piattaforma con il solo indirizzo e-mail personale. I candidati sono tenuti a versare, entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda, pena l’esclusione dalla procedura, un contributo di euro 10,00.

Ospedale Cannizzaro e Garibaldi

Altre posizioni lavorative sono state aperte nelle strutture sanitarie all’interno dell’Isola per incrementare il personale in carenza. In particolare, i posti banditi al momento sono in strutture ospedaliere della città di Catania, quali il Garibaldi e l’ospedale Cannizzaro.

Centri per l’impiego

Il bando è pronto, ma c’è stato uno stop per permettere l’adeguamento a una modifica ai decreti Brunetta sulle procedure concorsuali. La Regione è stata pertanto costretta a riscrivere i testi da capo per modificare le procedure del concorso.

I posti messi a concorso saranno 1100. Ovviamente, esso sarà pubblicato una volta terminate le modifiche. La maggioranza dei posti sono riservati a laureati e diplomati, mentre la restante parte sarà destinata a profili altamente specialistici.