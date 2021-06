Lavoro Catania, da Leroy Merlin a Decathlon: tutte le posizioni aperte

Lavoro Catania: sono diverse le posizioni aperte da Leroy Merlin, Decathlon, Università di Catania e Librerie Cavallotto. Ecco i dettagli delle offerte.

Lavoro Catania, ci sono diverse offerte attualmente attive da parte di diverse catene commerciali ed enti pubblici. Nello specifico, si tratta di Leroy Merlin e Decathlon, dell’Università di Catania e delle Librerie Cavallotto. Le posizioni richiedono diverse mansioni e operano su diversi criteri di valutazione per l’ingaggio. I contratti sono generalmente a tempo determinato.

Leroy Merlin

Leroy Merlin è una nota azienda francese specializzata nei settori di bricolage, edilizia, giardinaggio, decorazione e arredo bagno. Attualmente è presente 15 Paesi del mondo, con tramite una rete di oltre 456 negozi a gestione diretta, in franchising o associati.

Per la sede di Catania sono disponibili due offerte di lavoro, una come consigliere di vendita a contratto stagionale e uno come artigiano professionista.

Consigliere di vendita

Come consigliere di vendita si entrerà a far parte di una squadra con l’obiettivo comune di rendere chiara e qualitativa l’esperienza d’acquista del cliente in negozio. Le attività che si dovranno svolgere sono dunque quelle dell’accoglienza e della cura dei prodotti, svolgendo azioni volte alla cura del patrimonio aziendale.

I requisiti richiesti sono:

diploma di secondo livello;

digital culture e conoscenza dei principali Social e applicativi informatici.

Mentre le competenze riguardano:

passione per il prodotto;

orientamento al risultato;

networking;

dinamicità e proattività;

capacità comunicative;

leadership collaborativa e situazionale;

pianificazione e organizzazione.

la disponibilità richiesta è di 7 giorni su 7, con orario continuato dalle ore 07.00 alle ore 20:30.

Artigiani professionisti – Palermo e Catania

Per i negozi di Catania sono ricercato le figure di:

falegnami per montaggio porte da interno, porte blindate e serramenti;

per montaggio porte da interno, porte blindate e serramenti; idraulici per installazione di caldaie, scaldabagni, stufe, climatizzatori, box doccia e sanitari;

per installazione di caldaie, scaldabagni, stufe, climatizzatori, box doccia e sanitari; imprese edili per progetti di ristrutturazione;

per progetti di ristrutturazione; montatori di casette da giardino, gazebi, mobili da bagno e tende da sole.

I requisiti richiesti per ricoprire uno di questi ruoli sono:

certificato d’iscrizione alla Camera di Commercio (aggiornato ogni 6 mesi);

DURC: copia documento che attesta la regolarità INPS, INAIL e cassa edile (aggiornato in base alla durata);

assicurazione: RCT – Responsabilità Civile verso terzi o RCO – Responsabilità Civile Prestatori Opera (in corso di validità).

In questo caso il contratto consiste in una collaborazione non esclusiva con Leroy Merlin. I clienti verranno rintracciati dall’azienda, ma sarà l’impresa in questione a gestire completamente il rapporto con il cliente finale. I materiali che serviranno per effettuare i lavori li fornisce Leroy Merlin e il loro ritiro per l’installazione viene fatto presso il punto vendita.

Per candidarsi è necessario collegarsi al sito internet ufficiale di Leroy Merlin.

Decathlon

Anche la nota catena francese di punti vendita di articoli sportivi operante a Catania cerca personale. In questo caso le posizioni aperte sono ben quattro: Sales Assistant Sport Acquatici, Pesca, Ciclismo/laboratorio e Trekking/escursionismo.

In tutte e quattro le posizioni si dovrà contribuire allo sviluppo della politica commerciale del proprio sport, accompagnare il cliente all’acquisto, essere ambasciatore dell’insegna, dei servizi e dei prodotti Marche Passione e riuscire a prendere in autonomia decisioni circa la gestione del layout e del merchandising del proprio reparto.

Sales Assistant Sport acquatici

In questo caso si cercano praticanti regolari di subacquea, kayak, sup, apnea, nuoto, surf e altri sport acquatici riconosciuti per passione.

Sales Assistant Pesca

Decathlon in questo caso cerca praticanti regolari di pesca, riconosciuta per passione.

Sales Assistant Trekking/Escursionismo

Invece, per quanto riguarda questa posizione, si cercano praticanti regolari di trekking, escursionismo, speleologia, arrampicata sportiva e altri sport di montagna, riconosciuti per passione.

Per tutte le suddette figure l’azienda ricerca profili orientati al raggiungimento degli obiettivi tramite curiosità, intraprendenza e concretezza. I requisiti fondamentali sono le pratiche sportive citate e la conoscenza base della lingua inglese.

Il tipo di contratto previsto è a tempo determinato, 1 mese con possibili proroghe e orario part-time di 20 ore settimanali. Retribuzione: 5 liv. CCNL Commercio.

Sales Assistant Ciclismo/Laboratorio

Per ricoprire questa figura si dovrà tenere conto di alcune responsabilità. Oltre a quelle generiche citate sopra, bisogna fidelizzare gli appassionati di ciclismo del territorio, accompagnandoli anche nella fase post-vendita ad un servizio di manutenzione e riparazione dedicato attraverso il laboratorio decathlon. In questo caso non verranno prese in considerazione candidature che non abbiano esperienza sulla vendita, manutenzione e riparazione bicicletta.

Il contratto previsto è a tempo determinato, stimato in 1 mese part-time di 20 ore settimanali. Retribuzione: 5 liv. CCNL Commercio.

Per candidarsi ad una delle posizioni aperte è necessario collegarsi al sito internet ufficiale di Decathlon.

Università degli Studi di Catania

L’Università di Catania ha pubblicato all’interno del proprio albo online diversi bandi di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di personale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato.

La scadenza prevista per l’inoltro della domanda è il 28 giugno 2021.

Librerie Cavallotto

Infine, le Librerie Cavallotto con sede nella città di Catania hanno aperto alcune posizioni per svolgere uno stage retribuito full-time nel periodo che va da luglio a ottobre.

Si cerca personale come:

aiuto magazziniere in possesso di diploma e di età massima 20 anni;

in possesso di diploma e di età massima 20 anni; magazziniere in possesso di diploma e che sia pratico nell’uso dei computer, età massima 25 anni;

Gli interessati potranno inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo email: cavallotto.catania1@ubiklibri.it, specificando per quale tipo di posizione ci si sta candidando.