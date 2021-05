Sicilia zona bianca quando? Gli ultimi aggiornamenti

Sicilia zona bianca quando? Si guarda ai nuovi dati con pieno ottimismo ma sembra che occorrerà attendere ancora un po': gli ultimi aggiornamenti.

Tutti si chiedono: “Sicilia zona bianca quando?” I nuovi parametri fanno ben sperare. Basti pensare che mercoledì scorso i casi sono stati 603 e il tasso di positività era del 2,8%, mentre adesso, secondo i dati del bollettino, l’Rt sosta sull’1,8%.

Tuttavia l’Isola, che attualmente presenta un’incidenza pari a 55, dovrà pazientare ancora e rimanere in attesa dei nuovi monitoraggi, partendo da quello di domani.

Accesso alla zona bianca: i parametri

La prassi vuole che occorrano tre monitoraggi settimanali consecutivi con incidenza sotto 50 per lasciare alle regioni il pass di accesso alla zona bianca. Stando a quanto condiviso fino ad ora nelle zone bianche non vigono norme sul coprifuoco e tutte le attività possono rimanere aperte. In caso di Sicilia zona bianca quando? permarrebbero solo l’obbligo di mascherine e le misure a discrezione del governatore di regione.

Regioni a transito immediato

Tra le Regioni sicure della promozione immediata, a partire dall’inizio della prossima settimana, vi è la Sardegna, con una incidenza di 14 casi per centomila. Al momento risulta l’unica che può vantare la presenza, seppur breve, nel “paradiso” bianco. Vi sono, poi, il Friuli Venezia Giulia, con un’incidenza di 18 casi e il Molise, con soli 11 casi.

Le previsioni per la prossima settimana

In attesa di completare le tre settimane consecutive sono l’Abruzzo, con un’ incidenza attuale di 34, la Liguria e l’Umbria e il Veneto con 31: per loro il transito è atteso il 7 giugno.

Per la settimana dopo le possibili candidate al passaggio in zona bianca, che inizieranno la loro scalata con il monitoraggio di dopodomani saranno la Lombardia, con una incidenza attuale 48, il Lazio e l’Emilia Romagna, con 49,6. Qualche speranza anche per il Piemonte, con incidenza a 51,5 e per la Puglia a 51,8.

Per la Sicilia zona bianca quando? la data più plausibile per il passaggio potrebbe essere quella del 21 giugno. Oltre a sancire l’inizio della bella stagione, il 21 giugno costituisce anche la data in cui decade qualsiasi vincolo legato al tanto contestato coprifuoco notturno.