Catania, nuove panchine installate in via Etnea [FOTO]

Nuove panchine installate nella via principale dalla città. Si attendono ulteriori pedonalizzazioni nel centro storico.

Con la bella stagione e l’allungamento del coprifuoco, a Catania si torna a respirare aria di normalità. Le passeggiate all’aperto tra le strade del centro e i primi turisti in arrivo a città fanno sperare in una stagione estiva nel segno della ripresa e, anche per le strade, si vedono i primi segnali di cambiamento.

Da qualche giorno in via Etnea sono state installate alcune nuove panchine, dal design moderno e quasi in “contrasto” rispetto alle classiche panche in ferro abbattuto. Potrebbero essere i primi segnali dell’attesa pedonalizzazione della via principale di Catania, a lungo attesa da numerosi cittadini.

“Aspettiamo la pedonalizzazione del tratto pianeggiante della via annunciato dal Comune di Catania – scrive la pagina Lungomare Liberato –, così come anche il tratto di via Garibaldi fino a piazza Mazzini già votato e richiesto anche dal primo municipio. I turisti stanno per arrivare, è il momento giusto di attuare queste pedonalizzazioni”.

Di recente, il Comune ha reso pedonale la zona di fronte alla chiesa di Sant’Agata La Vetere, in un programma già avviato ma ancora in fase di esecuzione.