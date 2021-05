Catania, controlli in centro: disposta chiusura per alcuni locali

A Catania è stata predisposta la chiusura di alcuni esercizi commerciali per non aver rispettato le norme anti-covid previste dalle legge. Identificati e sanzionati circa 40 cittadini.

L’entrata in zona gialla della Sicilia, in particolare nel catanese, ha già portato la sanzione di alcuni locali nel centro storico. I carabinieri della compagnia di Piazza Dante insieme agli agenti della polizia locale e ai militari, hanno sottoposto a controllo e sanzionato alcuni esercizi commerciali. In particolare, hanno predisposto due provvedimenti di chiusura temporanea per cinque giorni, poiché non rispettavano le restrizioni imposte dal decreto e cioè la vendita di alcolici dopo le ore 20.

Inoltre, il proprietario di una panineria è stato sanzionato per non aver esposto la cartellonistica anti-covid inerente le norme comportamentali per la prevenzione del contagio.

Sono stati identificati, complessivamente, in 40 per l’infrazione delle regole ed inoltre sono stati controllati 14 mezzi portando alla sanzione di 4 soggetti per la violazione del codice stradale.