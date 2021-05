Viaggi all’estero, stop alla quarantena per chi viene da Paesi UE

Viaggi all'estero senza quarantena al rientro. Il ministro Speranza firma un'ordinanza con cui vengono semplificate le procedure di ingresso già da oggi.

L’Italia apre le porte ai viaggi all’estero e verso l’estero. A partire da oggi, 14 maggio, per chi viene da Paesi UE e dall’area Schengen basterà solo il tampone negativo per entrare. Non sarà più necessaria, quindi, la mini-quarantena in vigore fino a oggi. Lo annuncia il ministro della Salute Roberto Speranza. Nella stessa ordinanza, vengono estesi i provvedimenti restrittivi per il Brasile.

Infine, con un’ulteriore ordinanza si rafforzano i voli Covid tested, estendendone la sperimentazione agli aeroporti di Venezia e Napoli, oltre a Milano e Roma e ampliando i Paesi di provenienza a Canada, Giappone, Emirati Arabi Uniti, oltre agli Stati Uniti. Quest’ultima ordinanza entrerà in vigore dal 16 maggio.