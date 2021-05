Bonus vacanze: si pensa a proroga fino ad estate 2022

Bonus vacanze: gli italiani potrebbero avere a disposizione ancora molti mesi per utilizzarlo. Si pensa, di fatto, ad una proroga: di seguito, i dettagli.

Bonus vacanze: l’Italia è ormai entrata nel pieno del mese di maggio, considerato il mese del conto alla rovescia. Poco più di un mese, infatti, e per gli studenti di ogni ordine e grado termineranno le lezioni; allo stesso modo, alcune categorie di lavoratori si avvicineranno sempre di più alle ferie estive.

Una cosa è certa: l’obiettivo, per tutti, è di recuperare al meglio possibile tutto il tempo passato tra le mura di casa. E quale miglior modo, se non prenotando una vacanza? A questo proposito, si torna a parlare dell’agevolazione economica prevista per il turismo in territorio nazionale: ma, stavolta, vi sarebbero delle novità al riguardo.

Bonus vacanze: le possibili novità

Si parta da un presupposto molto importante: l’incentivo per le vacanze relativo al 2021 non è ancora una realtà. Attualmente, infatti, si trova allo stadio di proposta: un emendamento facente parte del Decreto sostegni bis, che se esteso, andrebbe a rinnovare il bonus. Così facendo, si avrebbe tempo per utilizzarlo fino all’estate del 2022.

Ma non è l’unica novità che porterebbe una possibile riapprovazione del decreto. Tra le proposte del ministro del Turismo Massimo Garavaglia, infatti, figurerebbe una possibile rateizzazione del bonus, così da coprire più strutture e più vacanze. Oppure, ancora, lo si potrebbe cedere alle agenzie di viaggio.

Si tratterebbe di una novità importante, considerando che, allo stato attuale, il bonus può essere utilizzato all’80% come sconto immediato, mentre solamente il 20% va scaricato come detrazione, una volta fatta la dichiarazione dei redditi.

Ulteriori informazioni

In attesa di sapere se l’emendamento verrà esteso e l’agevolazione economica per le proprie vacanze tornerà almeno fino all’estate del 2022, è utile rivedere i requisiti che, fino ad ora, servono per richiederlo. Importante è ricordare come possa essere utilizzato da un solo membro per ogni nucleo familiare che riporti un Isee non superiore ai 40.000 euro.

Occorre dunque, inizialmente, presentare all’INPS la Dichiarazione sostitutiva unica, che abbia scadenza il 31 dicembre. Il bonus poi va richiesto digitalmente: va utilizzata l’app IO della Pubblica Amministrazione. Per registrarvisi occorre la carta d’identità elettronica o lo SPID.

Se i requisiti verranno considerati corretti, l’app confermerà l’importo del bonus vacanze: sarà consegnato all’utente un codice e un Qr Code, che andranno comunicati agli operatori delle strutture presso le quali si passerà il periodo di soggiorno. Le cifre del bonus, infine, saranno variabili: da 500 euro per i nuclei familiari con figli, scendendo a 300 per le coppie e 150 per i nuclei singoli.